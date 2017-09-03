Собянин предложил жителям столицы рассказать о любимых местах в Москве

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Известные актеры, музыканты, режиссеры поделились короткими истории о том, как связаны столичные дома, дворы и улицы с судьбами великих людей. Сергей Собянин предложил и остальным москвичам рассказать о любимых местах в городе, написал он в своем микроблоге в Twitter.

"С удовольствием посмотрел – это действительно интересно", – поделился мэр Москвы мнением о рассказах знаменитостей. Посмотреть видео с ними можно здесь.

Гидами стали Федор Бондарчук, Егор Дружинин, Аделина Сотникова, Александр Панайотов, DJ Грув, Сергей Гармаш, Никита Ефремов, Ольга Будина, Константин Крюков, Александра Ребенок, Любовь Толкалина, Сергей Шакуров, Сергей Федоров, Маргарита Митрофанова, Фекла Толстая, Владислав Лисовец.

Видеоэкскурсии – часть программы бесплатных познавательных прогулок по Москве, которые проходят на фестивалях цикла "Московские сезоны". В основу видеопрогулок легли истории о знаковых столичных адресах, отобранных при участии проекта "Гуляем по Москве".

В 2017 году 9 и 10 сентября Москва будет отмечать 870-летие. Праздник пройдет под лозунгом "Москва – город, где создается история". Концепция праздничных мероприятий предполагает рассказ об известных людях, событиях, инновациях, культурных и спортивных достижениях, которые связаны со столицей. А с 1 по 10 сентября в городе проходит фестиваль "Юбилей Москвы".



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!