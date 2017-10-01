Собянин разместил в соцсетях видео с фестиваля "Круг света"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Сергей Собянин разместил в своем микроблоге в Twitter видео с наиболее яркими моментами, которыми запомнился в этом году международный фестиваль "Круг света".

Думаю, все, кто был на фестивале #КругСвета, захотят вернуться в будущем году pic.twitter.com/iV5FDFj7jv — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 1 октября 2017 г.



Как подчеркнул мэр Москвы, все, кому удалось побывать на недавно закончившемся фестивале, непременно захотят посетить "Круг света" и в будущем году.

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