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Новости

01 октября 2017, 13:48

Мэр Москвы

Собянин разместил в соцсетях видео с фестиваля "Круг света"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Сергей Собянин разместил в своем микроблоге в Twitter видео с наиболее яркими моментами, которыми запомнился в этом году международный фестиваль "Круг света".


Как подчеркнул мэр Москвы, все, кому удалось побывать на недавно закончившемся фестивале, непременно захотят посетить "Круг света" и в будущем году.

Сергей Собянин фестивали мэр Москвы

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