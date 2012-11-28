28 ноября 2012, 10:17Бизнес
Сбербанк приостановит обслуживание банковских карт на 20 минут
Сбербанк России планирует провести работы по дальнейшей модернизации программного обеспечения процессингового центра, информирует пресс-служба кредитной организации.
Как стало известно, с 00.30 мск по 00.52 мск 29 ноября будет приостановлено проведение операций по банковским картам финучреждения.
"Сообщаем, что в ходе проведения плановых работ по дальнейшей модернизации программного обеспечения процессингового центра, 29 ноября 2012 года с 0.30 до 0.52 по московскому времени будет приостановлено проведение операций по банковским картам, эмитированным Сбербанком России и другими банками, в банкоматах и терминалах Сбербанка", - говорится в сообщении.
Банк просит воздержаться от использования банковских карт в этот период и приносит клиентам извинения за возможные неудобства.
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