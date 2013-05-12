Аккредитив, проверенный временем

В современных экономических условиях задачи по снижению коммерческих рисков и повышению надежности расчетов становятся особенно актуальными. И здесь применение аккредитива является одной из характерных тенденций не только международного, но и российского рынка.

В глобальной экономике аккредитив давно зарекомендовал себя как наиболее защищенная форма расчетов. Популярность этого инструмента в России с каждым годом набирает обороты: только за последние четыре года объем выпущенных Сбербанком внутрироссийских аккредитивов увеличился более чем в пять раз (в 2013 году сумма операций превысила 100 млрд рублей). Всплеск интереса у российских компаний к аккредитивам неслучаен.

Суть аккредитива

Несмотря на то что аккредитив является расчетным инструментом, его относят к разряду документарных операций. Именно коммерческие, отгрузочные документы сделки играют первостепенную роль при реализации контракта с использованием аккредитива. По сути, аккредитив – это обязательство банка заплатить определенную сумму продавцу, при условии предоставления последним соответствующих условиям аккредитива документов.

Механизм реализации сделки предельно прост, его наглядно демонстрирует контракт на приобретение товара, где основные участники сделки - компания-покупатель, компания-продавец и банк, выступающий в роли посредника, контролирующего этапы реализации сделки.

Прежде всего контрагенты подписывают контракт, в платежных условиях которого указывают аккредитив в качестве формы расчетов. Затем покупатель размещает на специальном счете в Сбербанке так называемое "покрытие", которое формируется за счет его собственных средств или за счет предоставленного банком кредита, и открывает аккредитив (также возможно открытие аккредитива и без покрытия). В условиях аккредитива указываются детали контракта и перечень документов, против предоставления которых будет осуществлен платеж. Далее продавец через свой банк получает аккредитив, и, проверив соответствие его условий деталям контракта, отгружает товар. В качестве подтверждения исполнения своих обязательств он предоставляет в банк документы. Только при соответствии документов условиям аккредитива банк осуществляет платеж продавцу, после чего передает оплаченные документы покупателю.

Преимущества аккредитива

От использования аккредитива выигрывают оба участника сделки. Покупатель может избежать предоплаты, т.к. аккредитив является альтернативой авансовым платежам. Он гарантирует свою платежеспособность перед поставщиком и при этом защищен от рисков, возникающих при работе с новыми незнакомыми партнерами. Продавец же получает гарантию своевременной оплаты отгруженного товара или оказанной услуги. Он может быстрее осваивать рынки сбыта и расширять список своих клиентов, не отвлекая дополнительные ресурсы на проверку надежности новых покупателей.

Рассчитываться с помощью аккредитивов можно по сделкам купли-продажи практически любых товаров, сырья, объектов недвижимости, долей предприятий, ценных бумаг и т.д., а также при получении или оказании различных видов услуг.

Аккредитив может выступать и инструментом финансирования. Если покупатель не готов формировать покрытие по аккредитиву за счет собственных или заемных ресурсов, Сбербанк предложит открыть "непокрытый аккредитив в рамках установленного лимита риска на клиента". Также возможно получить отсрочку платежа по аккредитиву и оплатить товар уже после его реализации или осуществить платеж за счет средств, предоставленных банком.

Еще одним важным преимуществом внутрироссийского аккредитива является его более низкая стоимость по сравнению с международным аналогом.

Внутрироссийские аккредитивы Сбербанка

Рост интереса российских компаний к этому продукту и стабильная динамика увеличения объемов операций свидетельствуют об устойчивой тенденции перехода внутрироссийской торговли к современным формам расчетов. Сбербанк также способствует развитию этой ситуации: в том числе благодаря активному участию экспертов банка в России появился новый продукт – аккредитив с исполнением третьему лицу (аналог трансферабельного (переводного) аккредитива в международной практике). Он востребован в трехсторонних сделках, например, в проектах с участием предприятий-посредников, комиссионеров, субподрядчиков, субпоставщиков, и предназначен в первую очередь для упрощения и обеспечения защиты расчетов клиентов. Сбербанк в числе первых начал проводить эти операции и сейчас является одним из немногих банков-провайдеров данных услуг в России. С учетом позитивной динамики роста бизнеса, банк ожидает заметное увеличение спроса на данный продукт в ближайшее время.

Открыть аккредитив в Сбербанке просто. Клиенту достаточно обратиться в любое отделение, обслуживающее юридических лиц, и предоставить заявление на открытие аккредитива (скачать его можно на сайте Сбербанка).

Годами отлаженная технология проведения подобных операций позволяет Сбербанку открывать аккредитивы в максимально короткие сроки - в течение одного-двух дней. А благодаря наличию самой широкой в России филиальной сети, большинство расчетов осуществляется внутри одной финансовой структуры, за счет чего снижается общая стоимость затрат по сделке и повышается скорость проведения операций. Как правило, после первого опыта применения аккредитива клиент выбирает именно эту форму расчетов и в дальнейшем.

