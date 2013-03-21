На северо-востоке Москвы появятся шесть "народных парков" в 2013 году

На северо-востоке Москвы планируется открыть шесть "народных парков" в 2013 году. Изначально власти говорили о пяти парках – в районах Северное Медведково, Марьина Роща, Алексеевский, Бибирево и Отрадное. Шестой парк будет открыт вблизи центра имени А.И. Райкина.

"Когда мы еще раз посмотрели резервы, которые у нас имеются, стало ясно, что можно сделать шестой парк. Это будет парково-театральная зона в Марьиной Роще, примыкающая к создаваемому центру культуру, искусства и досуга им. А.И. Райкина", – сообщил префект СВАО Валерий Виноградов.

Он отметил, что в настоящее время в СВАО находятся 123 рекреационные территории – зеленые массивы, скверы, бульвары и озелененные зоны. Также он добавил, что площадь цветников в этом году на северо-востоке города составит почти 21 тысячу квадратных метров.