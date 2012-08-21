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Улицы

21 августа 2012, 11:26

В Москве проводится рейд ГИБДД "Снова в школу!"

ПДД улицы рейды ГИБДД по Москве профилактика

Столичное управление ГИБДД с 20 августа по 9 сентября проводит рейд "Снова в школу!", направленный на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. Акция проводится в связи с окончанием летних школьных каникул и началом нового учебного года в рамках Всероссийского мероприятия "Внимание – дети!".

Основными целями рейда являются: восстановление у детей навыков безопасного поведения на дороге, их адаптация к сложным дорожным условиям столицы, предупреждение несчастных случаев с детьми на улицах и дорогах города, а также проведение разъяснительной работы среди участников дорожного движения, сообщает пресс-служба ведомства.

В период проведения рейда сотрудники столичной Госавтоинспекции усилят работу по выявлению и пресечению нарушений водителями требований ПДД, касающихся предоставления пешеходам преимущественного права перехода улицы на нерегулируемых пешеходных переходах.

Между тем жестче станет подход и к нарушающим ПДД пешеходам, как несовершеннолетним, так и взрослым.

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