Мослекторий: как найти черную дыру

Фото: /из личного архива Юрия Ковалева

25 ноября в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" состоится лекция на тему "Как найти черную дыру?"

В этом году ученым впервые удалось сделать снимок черной дыры. Что дает науке это открытие? Какой путь пришлось пройти астрофизикам от первого предсказания до доказательства существования этих пугающих объектов во Вселенной? Представляют ли они опасность для человечества? Где находится "горизонт событий"? Об этом и не только гостям расскажет Юрий Ковалев, российский ученый-астрофизик, член-корреспондент РАН, заведующий лабораториями ФИАН и МФТИ.

Смотрите лекцию 25 ноября в 19:00 на этой странице или портале Мослекторий. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.