Москва онлайн расскажет, почему испытывать чувство тревоги полезно

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2 сентября в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" пройдет лекция по теме "Тревожьтесь на здоровье".

Современный человек часто сталкивается со стрессом в повседневной жизни, испытывает чувство беспокойства по поводу тех или иных событий. Чтобы избавиться от малоприятных эмоций, мы, как правило, стараемся не замечать свои тревоги. Но оправданна ли такая позиция? Есть базовые стратегии, которые необходимо знать о поведении при стрессе.

На лекции вы услышите о том, какие болезни развиваются из-за повышенной тревожности и как помочь себе с помощью современных знаний о работе мозга. Почему вовремя распознать тревогу гораздо лучше, чем избегать ее? Как тревога связана с защитными механизмами организма? Легко ли сделать ее своей союзницей в укреплении здоровья и саморазвитии? Обо всем этом расскажет Виктория Читлова, врач-психиатр, психотерапевт, старший научный сотрудник ФГБНУ "Научный центр психического здоровья".

Смотрите лекцию 2 сентября в 19:00 на этой странице или портале Мослекторий. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.