Мослекторий покажет, какое место отечественное кино занимает в мировом кинематографе

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

28 января в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" состоится лекция на тему – "Современный кинопроцесс".

Что мы подразумеваем, говоря о современном кинопроцессе? В чем его отличие от кинопроизводства прошлого века? Какое место отечественное кино занимает в мировом кинематографе и каковы тенденции его развития у нас в стране? Важно ли соответствовать требованиям и запросам современного зрителя? Ответить на эти вопросы и проследить путь развития российского кино – от первых сериалов до производства блокбастеров – нам поможет президент гильдии киноведов и кинокритиков России, культуролог, телеведущий и журналист Кирилл Разлогов.

Прямую трансляцию смотрите 28 января в 19:00 на этой странице или на сайте "Мослектория".