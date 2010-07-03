Мослекторий расскажет о современных исследованиях революции 1917 года

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

9 сентября в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" состоится лекция на тему "Революция 1917 года сто лет спустя: современный взгляд".

Русская революция 1917 года является одним из самых значимых в мире событий XX века. Ее анализируют, о ней рассказывают. Почему же для других стран она является только лишь предметом для изучения истории одной из самых консервативных стран Европы начала прошлого века, а для нас – очередным поводом для споров и разобщенности? Как с помощью различных научных подходов взглянуть на события тех лет под другим углом? Каким образом современные антропологи, политологи, социологи, экономисты и военные историки объясняют этот мощнейший революционный взрыв? Что на самом деле стало первопричиной и послужило толчком к революционному движению? На эти и другие вопросы ответит историк, антрополог, преподаватель, основатель и куратор Лаборатории культурных проектов Петр Мазаев.

Смотрите лекцию 9 сентября в 19:00 на этой странице или портале Мослекторий. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.