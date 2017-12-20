Мослекторий покажет, почему наши предки с ужасом встречали Новый год

20 декабря, 13:29
23 декабря в лектории "Синхронизация" состоится лекция на тему – "Как отпраздновать Новый год: от друидов до оливье". Этот праздник далеко не всегда ассоциировался у людей с весельем и ожиданием чуда. На протяжении тысячелетий люди ожидали прихода нового года с трепетом перед неизвестностью и страхом перед смертью. Поэтому и празднование новолетия было обрядом перехода. Каждое блюдо, украшение имели свое значение. Согласно поверьям и мифологии, Новый год любят покойники и нечисть. А откуда и когда взялась традиция дарить подарки? Какое дерево на самом желе положено украшать на Новый год: дуб, омелу, березу или ель? Ответы на все эти вопросы даст историк, специалист по военной истории София Широгорова.
Прямую трансляцию смотрите 23 декабря в 16:00 на этой странице или на сайте "Мослектория". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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