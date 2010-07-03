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15:18

Мослекторий покажет лекцию о реальных событиях Чернобыля

Мослекторий наука

15:18

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Фото из личного архива Андрея Афанасьева

8 июля в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" состоится лекция на тему – "Чернобыль – от правды до вымысла".

Что знает человечество о реальных событиях, произошедших 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС? Почему этот роковой день до сих пор вызывает массу вопросов и никому не дает покоя, вынуждая всех - от ученых до режиссеров кино - из раза в раз возвращаться к тем драматическим событиям? Можно ли считать Чернобыльскую аварию самой страшной техногенной катастрофой 20 века? Как случилось, что в одночасье мирный атом перестал быть таковым и без сожаления уничтожил все живое вокруг себя, и можно ли в принципе приручить атом?

Ответить на эти и другие вопросы, а также разобраться, где правда, а где вымысел в популярных киноверсиях тех событий, нам поможет биоинформатик, физик, генеральный директор генетической лаборатории yRisk Андрей Афанасьев.

Смотрите лекцию 8 июля в 19:00 на этой странице или портале "Мослектория". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Мослекторий наука

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