Мослекторий покажет лекцию о реальных событиях Чернобыля

8 июля в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" состоится лекция на тему – "Чернобыль – от правды до вымысла".
Что знает человечество о реальных событиях, произошедших 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС? Почему этот роковой день до сих пор вызывает массу вопросов и никому не дает покоя, вынуждая всех - от ученых до режиссеров кино - из раза в раз возвращаться к тем драматическим событиям? Можно ли считать Чернобыльскую аварию самой страшной техногенной катастрофой 20 века? Как случилось, что в одночасье мирный атом перестал быть таковым и без сожаления уничтожил все живое вокруг себя, и можно ли в принципе приручить атом?
Ответить на эти и другие вопросы, а также разобраться, где правда, а где вымысел в популярных киноверсиях тех событий, нам поможет биоинформатик, физик, генеральный директор генетической лаборатории yRisk Андрей Афанасьев.
Смотрите лекцию 8 июля в 19:00 на этой странице или портале "Мослектория". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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