Мослекторий расскажет, как всегда быть красивым и здоровым

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6 ноября в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" состоится лекция на тему "Здоровье в красоте".

Почему одни люди едят и не толстеют, а другие поправляются от одного только взгляда на еду? Сколько гормонов существует в природе и как они влияют на внешность, аппетит, сон и настроение? Как правильно составить идеальный распорядок дня и можно ли разогнать метаболизм? Какие витамины стоит принимать, чтобы не впасть в зимнюю спячку, и как наше лицо отражает процессы, происходящие в организме? Обо всем этом расскажет кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог и диетолог Екатерина Иванникова.

Смотрите лекцию 6 ноября в 19:00 на этой странице или портале Мослекторий. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.