Мослекторий расскажет, что человечество узнало о Солнечной системе за последние годы

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21 октября в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" состоится лекция на тему "Галактическое краеведение".

Что и как человечество смогло узнать о Солнечной системе и Галактике за последние годы? Какие объекты летают на дальних окраинах Солнечной системы? Какие звезды нас окружают и чем заполнено пространство между ними? Обо всем этом расскажет Дмитрий Вибе, доктор физико-математических наук, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН, профессор РАН.

Смотрите лекцию 21 октября в 19:00 на этой странице или портале Мослекторий. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.