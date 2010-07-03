Москва онлайн: балет "Дракула. Начало" в метро "Деловой центр"

Фото: kremlinpalace.org

31 октября на станции метро "Деловой центр" пройдет предпремьерный показ сцен из балета "Дракула. Начало". Сама премьера состоится 3 ноября в Кремлевском дворце.

Режиссер Алексей Голубев превратил роман Брэма Стокера в кросс-жанровый спектакль, сочетающий в себе классический балет и мюзикл, кино и театр.

Зрителей ждет камерная версия постановки в атмосфере подземелья и премьера клипа, который является саундтреком и главной темой шоу.

Ведущие артисты балета – Иван Васильев, Мария Виноградова, Кристина Кретова. Голос Дракулы – Ладислав Бубнар.

Смотрите трансляцию 31 октября в 21:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.