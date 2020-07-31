Москва онлайн: чем уличное искусство отличается от селфи в инстаграме

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

5 августа в рамках международного фестиваля документального кино о новой культуре Beat Film Festival состоится дискуссия "Стрит-арт сегодня: искусство или контент для инстаграма".

С одной стороны, презентация стрит-арта в сети часто мотивирует художников создавать более конъюнктурные работы. С другой, среда российского contemporary art по-прежнему не готова воспринимать уличное искусство всерьез, считая его поверхностным и декоративным.

О ценности стрит-арта и о том, как избежать деградации уличного искусства до уровня селфи, расскажут:



модератор дискуссии, куратор проектов в области уличного искусства, соосновательница творческого объединения АРТМОССФЕРА Сабина Чагина;

стрит-арт и граффити-документалист Иван Артвандал;

один из первых стрит-арт-хантеров Рунета, автор блога с документацией работ уличных художников Серж;

фотограф, один из основоположников российской глянцевой фотографии Василий Кудрявцев;

один из первых стрит-арт-художников России Миша Мост.