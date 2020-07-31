Москва онлайн: чем уличное искусство отличается от селфи в инстаграме

15:31
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
5 августа в рамках международного фестиваля документального кино о новой культуре Beat Film Festival состоится дискуссия "Стрит-арт сегодня: искусство или контент для инстаграма".
С одной стороны, презентация стрит-арта в сети часто мотивирует художников создавать более конъюнктурные работы. С другой, среда российского contemporary art по-прежнему не готова воспринимать уличное искусство всерьез, считая его поверхностным и декоративным.
О ценности стрит-арта и о том, как избежать деградации уличного искусства до уровня селфи, расскажут:
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