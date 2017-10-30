"Москва онлайн" покажет оперный Хеллоуин в театре С.А.Д

31 октября в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" впервые за многолетнюю историю парка пройдет масштабное празднование Хэллоуина. В 20.00 в Театре С.А.Д. начнется мистическое шоу "Культурный Хэллоуин", в котором соединятся жанры – театр, изобразительное искусство, вокальная и инструментальная музыка.

Известные арии прозвучат в исполнении солистов знаменитого московского оперного дуэта Open Opera Project Виталия Макаренко и Марии Гридневой. А громадные тыквы в стилистике Дня всех святых эффектно распишет российско-швейцарский художник Алекс Долль.

Прямую трансляцию смотрите 31 октября в 20:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.