30 октября 2017, 10:21
"Москва онлайн" показывает вручение премии "Все цвета джаза"
31 октября зал гостинично-развлекательного комплекса Корстон Place de Paris превращается в место вручения ежегодной премии "Все цвета джаза". Мероприятие обещает стать одним из самых заметных джазовых событий осени 2017 года.
Радио JAZZ 89.1 FM вручает премии за вклад в развитие джазовой музыки в 2017 году. Шесть наград найдут самых достойных в следующих номинациях:
- "За вклад в развитие джазовой культуры в России";
- "Музыкант года";
- "Релиз года";
- "Мероприятие года";
- "Площадка года";
- "Открытие года".
Ведущий церемонии – Валерий Сюткин и звезда шоу "Голос" Мариам Мерабова. На сцену также выйдут: Нино Катамадзе, Варвара Визбор, Байгали Серкебаев, проект The Jigits, комик Артур Чапарян, шоу-оркестр BIG CITY JAZZ SHOW и многие другие.
Прямую трансляцию смотрите 31 октября в 20:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.