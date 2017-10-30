"Москва онлайн" показывает вручение премии "Все цвета джаза"

31 октября зал гостинично-развлекательного комплекса Корстон Place de Paris превращается в место вручения ежегодной премии "Все цвета джаза". Мероприятие обещает стать одним из самых заметных джазовых событий осени 2017 года.

Радио JAZZ 89.1 FM вручает премии за вклад в развитие джазовой музыки в 2017 году. Шесть наград найдут самых достойных в следующих номинациях:



"За вклад в развитие джазовой культуры в России";

"Музыкант года";

"Релиз года";

"Мероприятие года";

"Площадка года";

"Открытие года".

Ведущий церемонии – Валерий Сюткин и звезда шоу "Голос" Мариам Мерабова. На сцену также выйдут: Нино Катамадзе, Варвара Визбор, Байгали Серкебаев, проект The Jigits, комик Артур Чапарян, шоу-оркестр BIG CITY JAZZ SHOW и многие другие.

Прямую трансляцию смотрите 31 октября в 20:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.