Москва онлайн: как сотрудники ГИБДД проверяют пропуска 1 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

1 мая съемочная группа Москвы онлайн вместе с сотрудниками ГИБДД будет следить за соблюдением пропускного режима на границе Москвы и Московской области.

В столице действует режим повышенной готовности до 11 мая. Гражданам рекомендуется соблюдать самоизоляцию и не покидать свои квартиры.

Для передвижения на личном автомобиле или общественном транспорте на работу, в медицинские учреждения или для личных целей необходимо оформить пропуск.

Оформить пропуск можно на сайте nedoma.mos.ru, по телефону +7 (495) 777-77-77 или с помощью СМС на номер 7377.

Смотрите трансляцию 1 мая в 9:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.