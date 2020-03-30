Москва онлайн: как проходит тестирование на COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

1 апреля Москва онлайн покажет экскурсию в лабораторию, где жителей столицы тестируют на COVID-19. Корреспондент Ярославна Зорькина подробно расскажет о процедуре и пройдет тестирование в прямом эфире.

Москвичи могут сдать анализ на коронавирус в частных лабораториях. Анализ платный. Обратиться туда может любой человек. Есть возможность вызвать специалиста на дом. У пациентов берут мазок из горла или носовой полости, специальной подготовки для этого не потребуется.

Если заболевание находится на очень ранней стадии, то результат может быть отрицательный. Поэтому через несколько дней, если есть симптомы, тест нужно сдать еще раз.

Смотрите трансляцию 1 апреля в 9:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.