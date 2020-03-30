Москва онлайн: готовим дома изысканное блюдо из гречки

Фото: из личного архива Натальи Березовой

Не знаете, чем заняться во время самоизоляции? Тогда не пропустите 2 апреля мастер-класс от шеф-повара Натальи Березовой. Она научит готовить гречотто на домашней кухне.

Для приготовления этого блюда вам потребуются:



лук репчатый — 1/2;

тимьян — 1 ветка;

гречка — 200 г;

оливковое или растительное масло — 20 г;

сливочное масло — 30 г;

белое вино — 100 г;

твердый сыр — 50 г;

сухие белые грибы — 25 г;

немного свежей петрушки.