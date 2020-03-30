Москва онлайн: готовим дома изысканное блюдо из гречки

Фото: из личного архива Натальи Березовой
Не знаете, чем заняться во время самоизоляции? Тогда не пропустите 2 апреля мастер-класс от шеф-повара Натальи Березовой. Она научит готовить гречотто на домашней кухне.
Для приготовления этого блюда вам потребуются:
- лук репчатый — 1/2;
- тимьян — 1 ветка;
- гречка — 200 г;
- оливковое или растительное масло — 20 г;
- сливочное масло — 30 г;
- белое вино — 100 г;
- твердый сыр — 50 г;
- сухие белые грибы — 25 г;
- немного свежей петрушки.
Смотрите трансляцию 2 апреля в 12:00 на этой странице или портале Москва онлайн
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