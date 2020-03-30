Москва онлайн: как опустел центр города на время самоизоляции

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице действует режим самоизоляции, москвичи любого возраста не должны покидать своих домов. Приостановили работу предприятия общественного питания, объекты розничной торговли, парки, спортивные и культурные учреждения. Большая часть граждан переведены на удаленную работу, а студенты и школьники – на дистанционное обучение. Съемочная группа Москвы онлайн пройдет по центру столицы и покажет своим зрителям, как опустели Манежная площадь, Александровский сад и Тверская улица.

Смотрите трансляцию 1 апреля в 13:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.