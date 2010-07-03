Москва онлайн: творческая встреча с Егором Дружининым

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30 октября в клубе досуга "Современник" состоится встреча с Егором Дружининым, танцором, хореографом, режиссером театра, кино и телевидения. Он расскажет про танец как способ самовыражения и объяснит, почему необходимо с первых лет жизни прививать ребенку любовь к искусству.

Встреча пройдет в рамках акции департамента культуры "Офлайн-среда". Известные блогеры и представители популярных интернет-сообществ расскажут москвичам о путешествиях, искусстве, спорте и животных. Всего запланировано 74 встречи. Вход на все мероприятия бесплатный.

Смотрите трансляцию 30 октября в 19:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.