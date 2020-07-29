Москва онлайн: слушания по делу актера Ефремова

Фото: Москва 24/Никита Симонов

30 июля в Пресненском суде состоятся предварительные слушания по делу актера Михаила Ефремова.

Авария произошла в районе Смоленской площади в начале июня. Ефремов находился за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee. Он столкнулся с машиной Lada, водитель которой получил тяжелые телесные повреждения и скончался в больнице.

Экспертиза показала, что в момент происшествия артист находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Таганский суд отправил его под домашний арест на два месяца – до 9 августа. Расследование дела было завершено 6 июля.

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев подтвердил отказ своего подзащитного от признания вины.

Смотрите трансляцию 30 июля в 13:40 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.