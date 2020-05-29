Москва онлайн: какие изменения ждут посетителей "Аптекарского огорода"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

С 1 июня в столице постепенно откроются парки, горожане смогут гулять, соблюдая меры предосторожности и санитарные нормы.

Ландшафтный архитектор "Аптекарского огорода" Артем Паршин специально для Москвы онлайн проведет экскурсию по ботаническому саду и расскажет о новшествах, которые ждут посетителей.

В ходе трансляции вы узнаете:



какие меры безопасности будут предприниматься, чтобы предотвратить заражение коронавирусом;

какие новые правила посещения будут введены;

за цветением каких растений можно понаблюдать уже сейчас;

что начнет цвести в ближайшее время.