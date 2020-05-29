Москва онлайн: какие изменения ждут посетителей "Аптекарского огорода"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
С 1 июня в столице постепенно откроются парки, горожане смогут гулять, соблюдая меры предосторожности и санитарные нормы.
Ландшафтный архитектор "Аптекарского огорода" Артем Паршин специально для Москвы онлайн проведет экскурсию по ботаническому саду и расскажет о новшествах, которые ждут посетителей.
В ходе трансляции вы узнаете:
- какие меры безопасности будут предприниматься, чтобы предотвратить заражение коронавирусом;
- какие новые правила посещения будут введены;
- за цветением каких растений можно понаблюдать уже сейчас;
- что начнет цвести в ближайшее время.
Смотрите трансляцию 1 июня в 14:00 на этой странице или портале Москва онлайн
. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.