Москва онлайн покажет выступление Полины Гагариной на юбилее "Активного гражданина"

Фото: Москва 24/Виктория Виатрис

В этом году проекту "Активный гражданин" исполняется пять лет. Праздничные мероприятия пройдут 1 и 2 июня на 13 столичных площадках. Горожан ждут увлекательные викторины, заводные танцевальные зарядки, интерактивные спектакли, игры и мастер-классы. Главным местом встречи станет Парк Горького. Именно отсюда 1 июня будет вести прямую трансляцию наш проект Москва онлайн. Не пропустите мюзикл "Москва! Я люблю тебя", в котором задействованы активные участники проекта, и выступление певицы Полины Гагариной.

Смотрите трансляцию 1 июня в 20:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.