Москва онлайн: заседание по делу Михаила Ефремова

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

31 августа состоится очередное заседание по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

Ефремов вечером 8 июня за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель этой машины получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.

Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. По решению суда актер был отправлен на домашний арест на два месяца, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Сам Ефремов в ходе суда заявил, что в момент ДТП мог находиться на пассажирском сиденье своей машины.

Смотрите прямую трансляцию 31 августа в 11:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться, благодарим за понимание.