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Культура

12:11

Москва онлайн: кому достанется "Оскар" в этом году

Москва онлайн культура

Фото: depositphotos/MidoSemsem

29 января за неделю до церемонии вручения премии "Оскар" кинокритик и журналист Дмитрий Барченков расскажет о сложной системе голосования киноакадемии и вероятных победителях.

В этом году, например, за звание "Лучший фильм" будут бороться "Ford против Ferrari", "Брачная история", "Ирландец", "Маленькие женщины", "Паразиты", "Джокер", "1917", "Кролик Джоджо" и "Однажды в… Голливуде". А лучшим актером в этом году может стать Адам Драйвер, Хоакин Феникс, Леонардо Ди Каприо, Антонио Бандерас или Джонатан Прайс.

Посетить лекцию можно бесплатно, но по предварительной регистрации тут. А прямую трансляцию смотрите 29 января в 19:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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