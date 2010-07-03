Москва онлайн покажет интервью с актером Никитой Кукушкиным о пользе сортировки отходов

29 сентября на территории "Флакона" начинает свою работу обновленный пункт раздельного сбора отходов "Зеленая точка". В этот день пройдут лекции об экологии, семинары, мастер-классы, выставки, показы художественных фильмов об осознанном потреблении и защите нашей планеты. Актер и основатель проекта "Добрый ящик" Никита Кукушкин расскажет Москве онлайн о том, зачем сдавать вещи на переработку и куда их распределяют.
Экологическое движение достаточно быстро набирает обороты, появляется все больше возможностей для сортировки мусора. Важно понимать, что большая часть отходов – это все-таки не мусор, а вторсырье, которому можно дать "вторую жизнь". Разделение отходов позволяет наиболее эффективно использовать ресурсы.
Смотрите трансляцию 29 сентября в 13:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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