Москва онлайн: Антон Долин и Роман Волобуев расскажут о "Последнем министре"

Фото: из сериала "Последний министр"; реж. Роман Волобуев; сценарий Роман Волобуев, Елена Ванина; производство студия "Среда"

29 августа в рамках акции "Ночь кино" состоится встреча с режиссером сериала "Последний министр" Романом Волобуевым. Он расскажет о своей работе над проектом и ответит на вопросы. В роли модератора беседы выступит кинокритик Антон Долин.

"Последний министр" – это режиссерская работа Романа Волобуева, оставившего карьеру кинокритика в 2015 году. Проект получил огромное количество положительных отзывов со стороны зрителей и стал очень популярным на просторах интернета.

Сериал рассказывает о вымышленном государстве, в котором министром перспективного планирования становится неудачливый чиновник Евгений Тихомиров. На новом посту Тихомиров развивает кипучую деятельность, чем удивляет не только своих подчиненных, но и всю страну.

Смотрите прямую трансляцию 29 августа в 18:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться, благодарим за понимание.