Москва онлайн расскажет, как защититься от стресса жителю большого города

31 августа на Поклонной горе состоится XVII Московский фестиваль прессы.
В фестивале примут участие средства массовой информации, десятки издательских домов и медиакомпаний. Посетители смогут посетить тематические площадки "Бизнес", "Книжная зона", "Детская зона", "Увлечения", "Здоровье и спорт", Digital.
В каждой зоне пройдут мероприятия для взрослых и детей: концерты, лекции, презентации, встречи, семинары, мастер-классы, квесты, образовательные игры, викторины и конкурсы.
Не пропустите прямую трансляцию лекции "ЗОЖ через молодежь! Нейрохакинг – современный метод борьбы со стрессом". О том, как сохранить психическое здоровье в большом городе, расскажет Александр Кудряшов, врач-психиатр ГБУЗ "Центр патологии речи и нейрореабилитации ДЗМ".
Смотрите трансляцию 31 августа в 14:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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