Москва онлайн покажет спектакль "Ван Гог. Любить то, что достойно"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

28 августа в рамках фестиваля "Цветочный джем" на Площади Революции состоится показ интерактивного спектакля "Ван Гог. Любить то, что достойно". В основе постановки лежат автобиографическое произведение Винсента Ван Гога "Письма к брату Тео" и факты из жизни нидерландского художника. Зрителей ждут удивительное путешествие в прошлое и мир живописи, а также много ярких эмоций.

Фестиваль "Цветочный джем" – одно из крупнейших мероприятий в мире по ландшафтному дизайну. Оно проводится в формате открытого международного конкурса. В этом году фестиваль проходит в третий раз. В рамках мероприятия проводятся мастер-классы, экскурсии и представления.

Смотрите трансляцию 28 августа в 18:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.