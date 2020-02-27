Москва онлайн: сожжение пятиметрового вьюгофона в Парке Горького

Фото: vk.com/gorky.park

Кульминацией Масленичной недели по традиции является сожжение чучела. Внешне чучело может быть самым разным. Креативно к его образу всегда подходит Парк Горького. В прошлые годы на его территории торжественно сжигали и валенок, и берлогу медведя. На этот раз в парке сожгут пятиметровый вьюгофон, символизирующий надоевшую музыку зимы.

Мероприятие пройдет в рамках фестиваля "Московская Масленица". Смотрите трансляцию сожжения чучела 1 марта в 20:20 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.