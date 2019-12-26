Москва онлайн: новогодний концерт со звездами

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28 декабря в отеле в центре Москвы состоится роскошный новогодний бал "Вечер эстетических удовольствий". Гостей ждут угощения, памятные встречи и, конечно же, концерт. На главную сцену выйдут Муся Тотибадзе, Лиза Монеточка, Витя Исаев, Валерий Сюткин, Дмитрий Быков, Никита Кукушкин и многие другие известные музыканты, актеры и литераторы. Они поздравят с наступающим Новым годом и подарят стихотворные строки и музыку.

Смотрите трансляцию концерта 28 декабря в 22:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.