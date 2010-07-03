Москва онлайн покажет экскурсию по грибному фестивалю с главным грибником страны

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29 сентября мы покажем вам экскурсию по "Аптекарскому огороду", где будет проходить грибной фестиваль, праздник, посвященный грибным культурам в науке, искусстве, гастрономии и повседневной жизни. Отдельного внимания потребует ботаническая выставка, куда все желающие смогут принести самые разные грибы Подмосковья. В прошлые годы их количество превысило несколько сотен видов. По фестивальным локациям нас проведет миколог, автор научно-популярных книг о грибах и популяризатор грибной кухни Михаил Вишневский.

Смотрите трансляцию экскурсии 29 сентября в 16:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.