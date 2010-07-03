Москва онлайн покажет экскурсию по автомузею "Моторы Октября"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

27 сентября мы покажем вам экскурсию по новому пространству автомузея "Моторы Октября". В музее представлена коллекция из 150 автомобилей разных лет и стран. Каждая из моделей оставила свой след в истории человечества и автомобилестроения. Некоторые экземпляры принадлежали известным людям. Вы увидите, например, автомобиль "Изотта Фраскини", который в 1920-е годы считался символом роскошной жизни, или роскошную машину компании "Студебеккер", известной в нашей стране производством грузовиков.

Смотрите трансляцию экскурсии 27 сентября в 13:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.