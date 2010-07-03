Москва онлайн покажет встречу с Джеки Чаном и создателями фильма "Тайна печати дракона"

16:47
16:47
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Фото: imdb
10 сентября в Москву на премьеру фильма "Тайна печати дракона" прилетит актер и продюсер фильма Джеки Чан. В этот день Джеки Чан примет участие в пресс-конференции, на которой также будут присутствовать продюсеры Сергей Сельянов, Алексей Петрухин, режиссер Олег Степченко, актеры Юрий Колокольников и Анна Чурина.
В основу сюжета легли русские и китайские легенды, а главным героем стал путешественник Джонатан Грин, исполняющий задание Петра I в Китае.
Съемки фильма проходили в России, Чехии и Китае. Над созданием фильма работала уникальная международная команда (более 540 человек из 10 стран). В картине задействованы актеры из России, Китая, Америки, Англии.
Зрители встретятся с английским картографом Джонатаном Грином в исполнении Джейсона
Флеминга и Лордом Дадли в лице Чарльза Дэнса, также им предстоит знакомство с героями и легендами – Джеки Чаном, Арнольдом Шварценеггером, Рутгером Хауэром, Мартином Клеббой и Кристофером Фэйрбэнком. Также в фильме появятся не менее известные и талантливые Ма Ли, Ли Мэн Мэн и братья Луу — три брата-близнеца Марк, Лэнс и Чарльз, которые на экране и в жизни появляются исключительно вместе.
Российская премьера "Тайны печати дракона" назначена на 19 сентября.
Смотрите трансляцию пресс-конференции 10 сентября в 11:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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