Москва онлайн покажет выступление Кремлевской школы верховой езды

Фото: Москва 24/Никита Симонов

27 августа в рамках фестиваля "Спасская башня" состоится выступление Кремлевской школы верховой езды.

Всадники отлично владеют различными видами казачьего оружия и во время шоу радуют публику ловким исполнением трюков. Команда выступит с показательной программой по джигитовке, которая продемонстрирует традиции конной культуры народов России.

Смотрите трансляцию 27 августа в 18:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.