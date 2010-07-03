Москва онлайн покажет интервью с Лизой Громовой на Bosco Fresh Fest

VIII фестиваль современной музыки Bosco Fresh Fest пройдет 29 июня на территории Московского дворца пионеров. На четырех сценах выступят 23 иностранных и российских исполнителя с дневными концертами и ночными диджей-сетами. Гости будут танцевать под James Blake и Róisín Murphy, Монеточку, Youra, Roosevelt, Still Corners, On-The-Go, Lipelis, Dorian Concept, Errorsmith и других исполнителей. В программе фестиваля запланированы перформансы, лекции, кинопоказы и спортивные турниры.

Специально для наших читателей мы проведем экскурсию по тематическим площадкам и Дворцу пионеров, пообщаемся с организаторами, а главное – возьмем интервью у молодой поп-певицы Лизы Громовой.

Лиза Громова – экс-солистка группы "Озера", вторым участником которой был Петар Мартич. В июне 2018 она выпустила свой дебютный сольный альбом "Прелесть". Он был создан при поддержке Александра Пьяных, саунд-продюсера группы "Мальбэк".

Смотрите трансляцию 29 июня в 15:15 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.