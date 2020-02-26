Москва онлайн: учимся готовить сладости по старинным рецептам

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27 февраля в рамках фестиваля "Московская Масленица" корреспондент Москвы онлайн Ярославна Зорькина посетит кухню в дворянской усадьбе и научится готовить старинные сладости.

Фестиваль продлится до 1 марта. На 29 праздничных площадках Москва встречает весну песнями и плясками, уличными забавами, театральными представлениями и блинами.

Смотрите трансляцию 27 февраля в 11:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.