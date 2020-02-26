Москва онлайн: экскурсия по фестивалю сыра

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

28 февраля в разгар масленичной недели в Музее Москвы пройдет сырный фестиваль. Более 100 фермеров, сыроваров и кондитеров из Москвы, Московской области и соседних регионов будут радовать гостей произведениями гастрономического искусства.

Корреспондент Москвы онлайн проведет экскурсию по праздничной площадке, продегустирует редкие сорта сыра и пообщается с мастерами. Не пропустите также прямую трансляцию мастер-класса, посвященного тонкостям и секретам сыроварения.

Смотрите трансляцию 28 февраля в 17:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.