Москва онлайн: ледовое шоу "Щелкунчик" в метро

Фото: depositphotos/urban_light

26 декабря на закрытой станции метро "Деловой центр" состоится ледовое шоу "Щелкунчик".

Представление пройдет прямо на платформе станции, где на специальном ледовом покрытии фигуристы – призеры международных соревнований сыграют персонажей сказки Гофмана.

В мероприятии примут участие представители руководства Московского метрополитена, а также пассажиры метро, которые выиграли пригласительные на показ, участвуя в конкурсах на официальных страницах метрополитена в социальных сетях.

Смотрите трансляцию 26 декабря в 19:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.