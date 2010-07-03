Москва онлайн: Международный день оперы в метро "Деловой центр"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

25 октября, в Международный день оперы, на станции метро "Деловой центр" пройдет концерт в рамках проекта "Опера в метро". Гости услышат два музыкальных произведения в исполнении оперных звезд.

Первой прозвучит "Оратория-месса", созданная по заказу силезских шахтеров, строителей и сотрудников Варшавского метрополитена. После будет исполнена кантата "Признание в любви".

Смотрите трансляцию 25 октября в 22:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.