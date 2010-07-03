Закрытие фестиваля "Круг света". Прямой эфир

На Гребном канале прошло закрытие Московского международного фестиваля "Круг света". Зрители увидели световую новеллу "Код единства", которая рассказала о том, что делает миллионы людей единой нацией, и показала экскурсию по общей истории. Завершилось все музыкально-пиротехническим представлением, в ходе которого в небе раскрылись заряды калибром до 400 мм.