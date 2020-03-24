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Культура

17:43

Москва онлайн: экскурсия на Восток, полный мистических практик

Москва онлайн культура

Фото: garagemca.org

25 марта музей "Гараж" проведет специально для Москвы онлайн экскурсию по выставочному проекту "Мы храним наши белые сны". Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905–1969".

В экспозиции представлены работы, свидетельствующие о жизни, творчестве и личной трагедии людей, чьи душевные и творческие поиски были тесно связаны с мистическими практиками, закрытыми сообществами и исходом на советский Восток в поисках лучшей доли.

Выставка, объединившая более 150 произведений искусства, различных артефактов и архивных свидетельств, представляет собой подробно документированный рассказ о практиках людей, состоявших в тайных обществах и закрытых кружках.

Проект стал результатом масштабного исследования, проведенного командой музея "Гараж" совместно с художественным критиком Алексеем Улько (Самарканд) и художницей Александрой Сухаревой (Москва/Дубна).

Смотрите трансляцию 25 марта в 18:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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