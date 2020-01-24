Москва онлайн: творческая встреча с Дмитрием Маликовым

Фото: Москва 24/Александр Авилов

28 января в МИА "Россия сегодня" состоится творческая встреча с народным артистом России, композитором, пианистом и певцом Дмитрием Маликовым. Мероприятие приурочено к 50-летнему юбилею артиста, который состоится 29 января.

Два года назад Дмитрий Маликов отметил 30-летие на российской эстраде. На концертах певец до сих пор собирает полные залы и регулярно становится лауреатом музыкальных премий.

В ходе встречи Дмитрий расскажет, как ему удается столько лет сохранять свою аудиторию, и поделится творческими планами.

Смотрите трансляцию 28 января в 13:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.