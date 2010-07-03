Москва онлайн расскажет, как соцсети меняют театр

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24 сентября в Доме на Брестской состоится Public talk по теме "Роль социальных медиа в развитии театра и других видов искусств".

Какие возможности открывают перед театрами и другими культурными учреждениями социальные сети и другие современные технологии? Как digital-инструменты помогают в приобщении молодой аудитории к искусству? Как социальные медиа раскрывают творческий потенциал музыкантов, дают новый виток карьере? Об этом и многом другом расскажут:

Михаил Швыдкой, художественный руководитель Московского театра мюзикла, бывший министр культуры РФ;

Ингеборга Дапкунайте, актриса театра и кино, художественный руководитель театрального фестиваля "Вдохновение";

Максим Диденко, российский режиссер и хореограф, номинант премии "Золотая маска";

Ульяна Зинина, руководитель Facebook по связям с государственными организациями России (региональный офис стран Центральной и Восточной Европы).

Модератор беседы Михаил Зыгарь, писатель, режиссер и создатель Мобильного художественного театра (МХТ).

24 сентября в 16:30 смотрите трансляцию на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.