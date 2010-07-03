Москва онлайн расскажет, как и зачем сортировать мусор

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

25 августа по всей Москве пройдут акции по раздельному сбору мусора. Все желающие смогут принять участие в массовой сдаче отходов и узнать много нового о переработке пластика, стекла и не только. Мы посетим Северное Бутово, где волонтеры расскажут нам о том, как каждый из нас может помочь своей планете стать чище.

Смотрите трансляцию 25 августа в 12:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.