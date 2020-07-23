Москва онлайн: каким будет облик столицы спустя 40–50 лет

16:30
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
30 июля в Музее Москвы в рамках выставки "Москва. Великая пустота" состоится дискуссия "Все уйдут, а я останусь".
Молчаливые свидетели прошлого и настоящего, величественные конструкции из камня и бетона – они переживут своих авторов, их увидят несколько поколений. Что автор хочет рассказать своим потомкам? Чему потомки научатся, анализируя работы нынешних архитекторов? Это главные вопросы для тех, кто занимается архитектурой сегодня. Участники дискуссии обсудят:
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