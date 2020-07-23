Москва онлайн: каким будет облик столицы спустя 40–50 лет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

30 июля в Музее Москвы в рамках выставки "Москва. Великая пустота" состоится дискуссия "Все уйдут, а я останусь".

Молчаливые свидетели прошлого и настоящего, величественные конструкции из камня и бетона – они переживут своих авторов, их увидят несколько поколений. Что автор хочет рассказать своим потомкам? Чему потомки научатся, анализируя работы нынешних архитекторов? Это главные вопросы для тех, кто занимается архитектурой сегодня. Участники дискуссии обсудят:



почему Москва стала такой;

новые строения и реконструкцию в центре столицы;

роль девелоперов в формировании облика города;

парковые и общественные зоны, реновацию главных улиц;

каким будет облик столицы спустя 40–50 лет.

генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова;

фотограф, автор выставки "Москва. Великая пустота" Сергей Пономарев;

главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов;

создатели архитектурного бюро "Цимайло Ляшенко и Партнеры" Александр Цимайло и Николай Ляшенко;

архитектор, партнер бюро Kleinewelt Architekten Николай Переслегин;

вице-президент "ИНТЕКО" Евгений Семенов;

директор Музея архитектуры имени Щусева Елизавета Лихачева;

старший научный сотрудник Музея Москвы, москвовед Денис Ромодин.

В обсуждении примут участие:Смотрите трансляцию 30 июля в 17:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.