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Общество

16:57

Москва онлайн: готовим окрошку и куриный салат вместе с шеф-поваром

Москва онлайн общество

Фото: depositphotos/lisovskaya

25 июня известный шеф-повар Виталий Истомин научит зрителей Москвы онлайн делать блюда, без которых не обходится ни один летний сезон, а именно – окрошку и салат с копченой курицей и черешней.

Для приготовления окрошки вам потребуются:

  • квас;
  • яйца;
  • лук зеленый;
  • укроп;
  • хрен сливочный;
  • горчица средне-острая;
  • соль;
  • перец;
  • редис;
  • огурец;
  • картофель;
  • ветчина.


Для салата с копченой курицей и черешней вам потребуются:

  • шпинат;
  • курица;
  • черешня;
  • томат;
  • авокадо;
  • лук;
  • кинза;
  • заправка-винегрет;
  • тирияки;
  • уксус бальзамик;
  • масло растительное;
  • шалот;
  • масло оливковое;
  • горчица средне-острая.

Смотрите трансляцию 25 июня в 10:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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