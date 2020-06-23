Москва онлайн: готовим окрошку и куриный салат вместе с шеф-поваром

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25 июня известный шеф-повар Виталий Истомин научит зрителей Москвы онлайн делать блюда, без которых не обходится ни один летний сезон, а именно – окрошку и салат с копченой курицей и черешней.
Для приготовления окрошки вам потребуются:
- квас;
- яйца;
- лук зеленый;
- укроп;
- хрен сливочный;
- горчица средне-острая;
- соль;
- перец;
- редис;
- огурец;
- картофель;
- ветчина.
Для салата с копченой курицей и черешней вам потребуются:
- шпинат;
- курица;
- черешня;
- томат;
- авокадо;
- лук;
- кинза;
- заправка-винегрет;
- тирияки;
- уксус бальзамик;
- масло растительное;
- шалот;
- масло оливковое;
- горчица средне-острая.
Смотрите трансляцию 25 июня в 10:00 на этой странице или портале Москва онлайн
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