Москва онлайн: готовим окрошку и куриный салат вместе с шеф-поваром

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25 июня известный шеф-повар Виталий Истомин научит зрителей Москвы онлайн делать блюда, без которых не обходится ни один летний сезон, а именно – окрошку и салат с копченой курицей и черешней.

Для приготовления окрошки вам потребуются:



квас;

яйца;

лук зеленый;

укроп;

хрен сливочный;

горчица средне-острая;

соль;

перец;

редис;

огурец;

картофель;

ветчина.



Для салата с копченой курицей и черешней вам потребуются:



шпинат;

курица;

черешня;

томат;

авокадо;

лук;

кинза;

заправка-винегрет;

тирияки;

уксус бальзамик;

масло растительное;

шалот;

масло оливковое;

горчица средне-острая.